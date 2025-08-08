EON SE Aktie News: EON SE gewinnt am Montagvormittag

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von EON SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 15,96 EUR zu.

Die EON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 15,96 EUR. Die EON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 15,97 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 15,97 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 61.784 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 05.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,55 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EON SE-Aktie mit einem Kursplus von 3,70 Prozent wieder erreichen. Am 13.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,44 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 34,62 Prozent würde die EON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten EON SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,569 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 16,39 EUR für die EON SE-Aktie.

Am 14.05.2025 legte EON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,20 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 25,22 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 22,64 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte EON SE am 13.08.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der EON SE-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 12.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je EON SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,14 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EON SE von vor 3 Jahren abgeworfen

Experten sehen bei EON SE-Aktie Potenzial

Jefferies & Company Inc. mit Investmenttipp: Hold-Note für EON SE-Aktie