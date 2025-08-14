EON SE Aktie News: EON SE am Freitagnachmittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Die Aktie von EON SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von EON SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 15,81 EUR ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die EON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 15,81 EUR. Die EON SE-Aktie sank bis auf 15,77 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,01 EUR. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 1.110.496 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 16,55 EUR erreichte der Titel am 05.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 4,71 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.01.2025 bei 10,44 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EON SE-Aktie derzeit noch 33,98 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,570 EUR. Im Vorjahr erhielten EON SE-Aktionäre 0,550 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 16,44 EUR je EON SE-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EON SE am 13.08.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,17 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,68 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,23 Prozent auf 16,34 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 16,88 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 18.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EON SE einen Gewinn von 1,14 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

