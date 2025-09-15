DAX23.642 -0,5%ESt505.429 -0,2%Top 10 Crypto16,20 +1,3%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin98.307 +0,2%Euro1,1797 +0,3%Öl67,14 -0,5%Gold3.696 +0,5%
Notierung im Blick

EON SE Aktie News: EON SE am Dienstagvormittag mit Abschlägen

16.09.25 09:26 Uhr
EON SE Aktie News: EON SE am Dienstagvormittag mit Abschlägen

Die Aktie von EON SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 15,70 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
E.ON SE
15,75 EUR -0,06 EUR -0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von EON SE befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 15,70 EUR ab. In der Spitze büßte die EON SE-Aktie bis auf 15,70 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 64.303 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 05.08.2025 auf bis zu 16,55 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EON SE-Aktie 5,45 Prozent zulegen. Am 13.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 10,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EON SE-Aktie derzeit noch 33,51 Prozent Luft nach unten.

EON SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,571 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 16,52 EUR aus.

Am 13.08.2025 lud EON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. EON SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,17 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,68 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 16,34 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EON SE 16,88 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte EON SE am 12.11.2025 präsentieren. Am 18.11.2026 wird EON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je EON SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,14 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Bildquellen: E.ON

Nachrichten zu E.ON SE

DatumMeistgelesen
