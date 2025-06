EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag verlustreich

EON SE im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von EON SE. Das Papier von EON SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 15,34 EUR ab.

Die EON SE-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 15,34 EUR. Die EON SE-Aktie sank bis auf 15,30 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 15,39 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 87.093 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 15,85 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.05.2025). Mit einem Zuwachs von 3,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 13.01.2025 Kursverluste bis auf 10,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 47,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten EON SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,569 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 15,77 EUR an.

Am 14.05.2025 lud EON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 25,22 Mrd. EUR im Vergleich zu 22,64 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.08.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 12.08.2026.

Experten taxieren den EON SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,14 EUR je Aktie.

