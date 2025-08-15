EON SE Aktie News: EON SE am Mittag in Grün

Kurs der EON SE

Die Aktie von EON SE zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 15,85 EUR zu.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von EON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 15,85 EUR. Die EON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 15,97 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 15,88 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 401.400 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 16,55 EUR erreichte der Titel am 05.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EON SE-Aktie somit 4,26 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.01.2025 (10,44 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EON SE-Aktie derzeit noch 34,14 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,570 EUR, nach 0,550 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EON SE-Aktie bei 16,44 EUR.

EON SE ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 EUR gegenüber 0,68 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,23 Prozent zurück. Hier wurden 16,34 Mrd. EUR gegenüber 16,88 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte EON SE am 12.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte EON SE möglicherweise am 18.11.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,14 EUR je Aktie belaufen.

