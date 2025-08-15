EON SE Aktie News: EON SE am Nachmittag in Rot
Die Aktie von EON SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 15,76 EUR.
Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 15,76 EUR. In der Spitze büßte die EON SE-Aktie bis auf 15,74 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 15,88 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 820.391 EON SE-Aktien den Besitzer.
Am 05.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 16,55 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,44 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 33,79 Prozent sinken.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,570 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 16,44 EUR für die EON SE-Aktie.
EON SE ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,23 Prozent auf 16,34 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,88 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von EON SE wird am 12.11.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 18.11.2026.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,14 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.08.2025
|EON SE Neutral
|UBS AG
|13.08.2025
|EON SE Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|EON SE Halten
|DZ BANK
|13.08.2025
|EON SE Neutral
|UBS AG
|13.08.2025
|EON SE Buy
|Deutsche Bank AG
