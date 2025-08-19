EON SE Aktie News: EON SE am Mittag leichter

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 15,56 EUR.

Um 11:44 Uhr rutschte die EON SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 15,56 EUR ab. Die EON SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 15,55 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 15,78 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 687.994 EON SE-Aktien umgesetzt.

Bei 16,55 EUR erreichte der Titel am 05.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 6,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 10,44 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.01.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die EON SE-Aktie mit einem Verlust von 32,92 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,550 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,570 EUR je EON SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der EON SE-Aktie wird bei 16,56 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EON SE am 13.08.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,68 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat EON SE mit einem Umsatz von insgesamt 16,34 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,88 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,23 Prozent verringert.

EON SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 18.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,14 EUR je Aktie in den EON SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

