Aktie im Blick

EON SE Aktie News: EON SE verliert am Freitagmittag

22.08.25 12:05 Uhr
EON SE Aktie News: EON SE verliert am Freitagmittag

Die Aktie von EON SE gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Der EON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 15,47 EUR.

Das Papier von EON SE befand sich um 11:47 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 15,47 EUR ab. Die EON SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 15,47 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,48 EUR. Bisher wurden via XETRA 464.984 EON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 16,55 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2025). Gewinne von 6,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.01.2025 bei 10,44 EUR. Abschläge von 32,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,570 EUR, nach 0,550 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 16,56 EUR.

Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. EON SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,17 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,68 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 16,34 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,88 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 12.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der EON SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 18.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass EON SE im Jahr 2025 1,14 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

