EON SE Aktie News: EON SE verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

Die Aktie von EON SE zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Die EON SE-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 16,10 EUR.

Die EON SE-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 16,10 EUR. Die EON SE-Aktie legte bis auf 16,18 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die höchsten Verluste verbuchte die EON SE-Aktie bis auf 15,98 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,05 EUR. Bisher wurden via XETRA 616.756 EON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.08.2025 bei 16,55 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EON SE-Aktie. Am 13.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,44 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,571 EUR. Im Vorjahr hatte EON SE 0,550 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 16,52 EUR.

Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 EUR gegenüber 0,68 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,23 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16,34 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 16,88 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 18.11.2026.

Experten taxieren den EON SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,14 EUR je Aktie.

