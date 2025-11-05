DAX23.821 -0,5%Est505.628 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,85 +0,4%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.782 +0,3%Euro1,1489 ±0,0%Öl64,51 +0,3%Gold3.962 +0,8%
Heute im Fokus
DAX klar unter 24.000er-Marke -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- Fresenius hebt Prognose an -- BMW steigert Betriebsgewinn -- BASF, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, AMD, Rivian, DroneShield im Fokus
Ausblick: ConocoPhillips öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Oktober 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der NVIDIA-Aktie angepasst
Blick auf Aktienkurs

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittwochmittag im Bärenmodus

05.11.25 12:04 Uhr
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittwochmittag im Bärenmodus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 9,9 Prozent auf 6,39 EUR abwärts.

Die EVOTEC SE-Aktie notierte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 9,9 Prozent auf 6,39 EUR. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 6,20 EUR nach. Mit einem Wert von 7,16 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.621.649 EVOTEC SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,62 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.11.2024 erreicht. Gewinne von 66,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 5,06 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie.

EVOTEC SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EVOTEC SE-Aktie bei 8,42 EUR.

EVOTEC SE ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,24 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,54 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,97 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 171,24 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 182,12 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,442 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Nachrichten zu EVOTEC SE

Analysen zu EVOTEC SE

DatumRatingAnalyst
10:16EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
09.10.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
03.09.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
13.08.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
13.08.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
