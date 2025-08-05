DAX23.940 +0,1%ESt505.279 +0,3%Top 10 Crypto15,58 +1,1%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin98.368 -0,3%Euro1,1685 +0,2%Öl67,35 +0,6%Gold3.395 +0,8%
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gibt am Vormittag nach

07.08.25 09:24 Uhr
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gibt am Vormittag nach

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 6,44 EUR.

Das Papier von EVOTEC SE befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 6,44 EUR ab. Bei 6,42 EUR markierte die EVOTEC SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,45 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 41.619 EVOTEC SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,62 EUR) erklomm das Papier am 15.11.2024. Mit einem Zuwachs von 64,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,06 EUR ab. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 27,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für EVOTEC SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EVOTEC SE-Aktie bei 8,60 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EVOTEC SE am 06.05.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,12 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 199,98 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 208,73 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,451 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

