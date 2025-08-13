EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gewinnt am Donnerstagmittag an Boden

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 6,53 EUR zu.

Die EVOTEC SE-Aktie konnte um 11:46 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 6,53 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 6,56 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 6,51 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 192.660 EVOTEC SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 10,62 EUR erreichte der Titel am 15.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 62,58 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 5,06 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,54 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 8,60 EUR für die EVOTEC SE-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EVOTEC SE am 13.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 17,96 Prozent auf 171,24 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 208,73 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,459 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

