EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zeigt sich am Montagvormittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Zuletzt ging es für das EVOTEC SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 6,37 EUR.

Das Papier von EVOTEC SE konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 6,37 EUR. Im Tageshoch stieg die EVOTEC SE-Aktie bis auf 6,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,32 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 25.842 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 15.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,62 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 66,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EVOTEC SE-Aktie. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,06 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EVOTEC SE-Aktie 25,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für EVOTEC SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 8,60 EUR an.

Am 13.08.2025 äußerte sich EVOTEC SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. EVOTEC SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,24 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,54 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,97 Prozent auf 171,24 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte EVOTEC SE 182,12 Mio. EUR umgesetzt.

Experten taxieren den EVOTEC SE-Gewinn für das Jahr 2028 auf 0,384 EUR je Aktie.

