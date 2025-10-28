EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Vormittag schwächer
Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 7,00 EUR abwärts.
Um 09:03 Uhr fiel die EVOTEC SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 7,00 EUR ab. In der Spitze fiel die EVOTEC SE-Aktie bis auf 6,93 EUR. Bei 6,93 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 16.675 EVOTEC SE-Aktien.
Am 15.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,62 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 51,71 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 5,06 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 8,42 EUR aus.
Am 13.08.2025 lud EVOTEC SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,97 Prozent auf 171,24 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte EVOTEC SE 182,12 Mio. EUR umgesetzt.
Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,445 EUR je EVOTEC SE-Aktie.
