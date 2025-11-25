Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia verteuert sich am Abend
Die Aktie von Expedia zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Expedia konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,7 Prozent auf 255,89 USD.
Das Papier von Expedia konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,7 Prozent auf 255,89 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Expedia-Aktie bei 258,38 USD. Bei 251,67 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 547.354 Expedia-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (279,61 USD) erklomm das Papier am 14.11.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Expedia-Aktie 9,27 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 130,38 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Expedia-Aktie ist somit 49,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Expedia-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,13 USD aus.
Expedia ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,32 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Expedia ein EPS von 5,04 USD je Aktie vermeldet. Expedia hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,41 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,06 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 05.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 15,33 USD je Expedia-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.07.2019
|Expedia Buy
|Standpoint Research
|21.05.2019
|Expedia Hold
|Needham & Company, LLC
|08.02.2019
|Expedia Buy
|Needham & Company, LLC
|08.02.2019
|Expedia Market Perform
|Telsey Advisory Group
|29.11.2018
|Expedia Market Perform
|Telsey Advisory Group
