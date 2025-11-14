DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,04 -3,2%Nas22.983 +0,5%Bitcoin82.313 -4,0%Euro1,1619 -0,2%Öl64,38 +2,0%Gold4.089 -2,0%
Wenig Bewegung an den US-Börsen -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Abend mit grünen Vorzeichen

14.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von FedEx zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die FedEx-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 267,95 USD.

Das Papier von FedEx konnte um 20:05 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 267,95 USD. Die FedEx-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 269,63 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 265,50 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten FedEx-Aktien beläuft sich auf 65.661 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 308,52 USD. Dieser Kurs wurde am 26.11.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,14 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (194,34 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,47 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten FedEx-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,52 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,73 USD. Das durchschnittliche Kursziel der FedEx-Aktie wird bei 300,00 USD angegeben.

FedEx gewährte am 18.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,46 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte FedEx 3,21 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 22,24 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte FedEx 21,58 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte FedEx am 18.12.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 17.12.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass FedEx einen Gewinn von 18,17 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Eugene Berman / Shutterstock.com

