Aktie im Blick

FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

23.10.25 16:08 Uhr
FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Die Aktie von FedEx gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im New York-Handel gewannen die FedEx-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
FedEx Corp.
206,10 EUR -2,80 EUR -1,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im New York-Handel gewannen die FedEx-Papiere um 15:51 Uhr 0,7 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die FedEx-Aktie sogar auf 241,25 USD. Bei 240,10 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 12.489 FedEx-Aktien den Besitzer.

Am 26.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 308,52 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 27,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 194,34 USD am 10.04.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die FedEx-Aktie derzeit noch 19,42 Prozent Luft nach unten.

Nach 5,52 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,97 USD je FedEx-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der FedEx-Aktie wird bei 300,00 USD angegeben.

Die Zahlen des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte FedEx am 18.09.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,46 USD gegenüber 3,21 USD im Vorjahresquartal. FedEx hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,24 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 21,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die FedEx-Bilanz für Q2 2026 wird am 18.12.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 17.12.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von FedEx.

Von Analysten wird erwartet, dass FedEx im Jahr 2026 18,14 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur FedEx-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Christopher Parypa / Shutterstock.com

Analysen zu FedEx Corp.

DatumRatingAnalyst
08.10.2025FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025FedEx BuyJefferies & Company Inc.
19.09.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2025FedEx BuyUBS AG
22.07.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
