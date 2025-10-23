FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx behauptet sich am Donnerstagabend

Kursentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagabend die Aktie von FedEx. Bei der FedEx-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 239,57 USD.

Die FedEx-Aktie notierte im New York-Handel um 20:06 Uhr bei 239,57 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 241,25 USD erreichte die FedEx-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die größten Abgaben verzeichnete die FedEx-Aktie bis auf 235,01 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 240,10 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 48.560 FedEx-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 308,52 USD an. Der aktuelle Kurs der FedEx-Aktie ist somit 28,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 194,34 USD erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,88 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,97 USD. Im Vorjahr hatte FedEx 5,52 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der FedEx-Aktie wird bei 300,00 USD angegeben.

FedEx gewährte am 18.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,21 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,08 Prozent auf 22,24 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.12.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von FedEx rechnen Experten am 17.12.2026.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem FedEx-Gewinn in Höhe von 18,14 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

