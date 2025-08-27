DAX24.054 ±0,0%ESt505.400 +0,1%Top 10 Crypto16,00 ±-0,0%Dow45.468 -0,2%Nas21.629 +0,2%Bitcoin96.578 +1,1%Euro1,1665 +0,2%Öl67,75 -0,1%Gold3.408 +0,3%
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street uneins -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike knackt Milliardenumsatz -- Bayer, Palantir, Li Auto, Clara Technologies, Rheinmetall, HENSOLDT, RENK im Fokus
Top News
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
DAX büßt nach freundlicher Tendenz erneut Gewinne ein - NVIDIA-Zahlen liefern kaum Impulse
Blick auf FedEx-Kurs

FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx fällt am Nachmittag

28.08.25 16:10 Uhr
FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx fällt am Nachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von FedEx. Die FedEx-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 230,98 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
FedEx Corp.
199,34 EUR 0,90 EUR 0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die FedEx-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:51 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 230,98 USD. Der Kurs der FedEx-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 230,29 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 232,99 USD. Der Tagesumsatz der FedEx-Aktie belief sich zuletzt auf 11.468 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.11.2024 bei 308,52 USD. Mit einem Zuwachs von 33,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 194,34 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die FedEx-Aktie 18,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

FedEx-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,52 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,73 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 318,14 USD.

Am 24.06.2025 hat FedEx in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 6,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,94 USD je Aktie in den Büchern gestanden. FedEx hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,22 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 22,11 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

FedEx dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 18.09.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.09.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass FedEx im Jahr 2026 18,71 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

