Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX letztlich im Minus -- US-Börsen tiefer -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- Bitcoin, Apple, D-Wave, DroneShield, FMC, Amazon, Tesla, Nordex, Rheinmetall im Fokus
QIAGEN-Aktie fällt dennoch: Gewinnprognose nach überzeugenden Zahlen erhöht - Suche nach CEO-Nachfolger
Oktober 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur thyssenkrupp-Aktie
Notierung im Blick

Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Abend verlustreich

04.11.25 20:23 Uhr
Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Abend verlustreich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Ford Motor. Die Ford Motor-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 12,83 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ford Motor Co.
11,24 EUR 0,01 EUR 0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Ford Motor-Aktie musste um 20:07 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 12,83 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Ford Motor-Aktie bisher bei 12,76 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,87 USD. Der Tagesumsatz der Ford Motor-Aktie belief sich zuletzt auf 4.288.901 Aktien.

Am 25.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 13,97 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ford Motor-Aktie 8,89 Prozent zulegen. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,45 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Ford Motor-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,780 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,669 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 7,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Ford Motor am 23.10.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,60 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,22 USD je Aktie in den Büchern standen. Ford Motor hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 50,53 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 46,20 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Ford Motor am 10.02.2026 vorlegen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Ford Motor ein EPS in Höhe von 1,06 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ford Motor-Aktie

S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ford Motor-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ford Motor von vor 3 Jahren eingebracht

Ford-Aktie springt an: Ford trotzt Trumps Zöllen - Gewinn übertrifft Erwartungen deutlich

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

Analysen zu Ford Motor Co.

DatumRatingAnalyst
15.04.2025Ford Motor HoldDeutsche Bank AG
31.07.2023Ford Motor HoldJefferies & Company Inc.
10.10.2022Ford Motor SellUBS AG
19.03.2021Ford Motor overweightBarclays Capital
22.01.2021Ford Motor overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.03.2021Ford Motor overweightBarclays Capital
22.01.2021Ford Motor overweightJP Morgan Chase & Co.
18.06.2020Ford Motor buyJefferies & Company Inc.
04.10.2017Ford Motor BuyStandpoint Research
03.02.2017Ford Motor overweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
15.04.2025Ford Motor HoldDeutsche Bank AG
31.07.2023Ford Motor HoldJefferies & Company Inc.
03.12.2020Ford Motor NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.03.2020Ford Motor NeutralUBS AG
25.07.2019Ford Motor Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10.10.2022Ford Motor SellUBS AG
09.11.2018Ford Motor SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.06.2010Ford Motor "underperform"Credit Suisse Group
02.06.2010Ford Motor "underperform"Credit Suisse Group
31.05.2010Ford Motor "sell"Citigroup Corp.

