Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Abend verlustreich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Ford Motor. Die Ford Motor-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 12,83 USD.

Die Ford Motor-Aktie musste um 20:07 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 12,83 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Ford Motor-Aktie bisher bei 12,76 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,87 USD. Der Tagesumsatz der Ford Motor-Aktie belief sich zuletzt auf 4.288.901 Aktien.

Am 25.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 13,97 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ford Motor-Aktie 8,89 Prozent zulegen. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,45 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Ford Motor-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,780 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,669 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 7,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Ford Motor am 23.10.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,60 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,22 USD je Aktie in den Büchern standen. Ford Motor hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 50,53 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 46,20 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Ford Motor am 10.02.2026 vorlegen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Ford Motor ein EPS in Höhe von 1,06 USD in den Büchern stehen haben wird.

