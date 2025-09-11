DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,50 +2,5%Dow45.937 -0,4%Nas22.180 +0,6%Bitcoin99.222 +0,8%Euro1,1741 ±0,0%Öl66,88 +0,9%Gold3.648 +0,4%
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Oracle 871460 SAP 716460 Alibaba A117ME HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001
Kursentwicklung im Fokus

Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Abend mit kaum veränderter Tendenz

12.09.25 20:24 Uhr
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagabend die Aktie von Ford Motor. Die Ford Motor-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im New York-Handel bei 11,76 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ford Motor Co.
9,86 EUR -0,04 EUR -0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im New York-Handel kam die Ford Motor-Aktie um 20:07 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 11,76 USD. Bei 11,81 USD markierte die Ford Motor-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Ford Motor-Aktie bei 11,66 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,75 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Ford Motor-Aktien beläuft sich auf 2.913.465 Stück.

Am 29.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,99 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Ford Motor-Aktie liegt somit 1,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 8,45 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 28,19 Prozent könnte die Ford Motor-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Ford Motor-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,780 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,662 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,00 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Ford Motor am 30.07.2025 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,46 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,97 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 50,18 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 47,81 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Ford Motor wird am 22.10.2025 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Ford Motor-Aktie in Höhe von 1,18 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ford Motor-Aktie

Tesla-Aktie vor Crash? Deshalb könnte der 30. September ein Wendepunkt sein

S&P 500-Wert Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ford Motor-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Ford-Aktie stabil: Erste Urabstimmung in der Firmengeschichte entscheidet über Stellenabbau

In eigener Sache

Nachrichten zu Ford Motor Co.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Ford Motor Co.

DatumRatingAnalyst
15.04.2025Ford Motor HoldDeutsche Bank AG
31.07.2023Ford Motor HoldJefferies & Company Inc.
10.10.2022Ford Motor SellUBS AG
19.03.2021Ford Motor overweightBarclays Capital
22.01.2021Ford Motor overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.03.2021Ford Motor overweightBarclays Capital
22.01.2021Ford Motor overweightJP Morgan Chase & Co.
18.06.2020Ford Motor buyJefferies & Company Inc.
04.10.2017Ford Motor BuyStandpoint Research
03.02.2017Ford Motor overweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
15.04.2025Ford Motor HoldDeutsche Bank AG
31.07.2023Ford Motor HoldJefferies & Company Inc.
03.12.2020Ford Motor NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.03.2020Ford Motor NeutralUBS AG
25.07.2019Ford Motor Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10.10.2022Ford Motor SellUBS AG
09.11.2018Ford Motor SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.06.2010Ford Motor "underperform"Credit Suisse Group
02.06.2010Ford Motor "underperform"Credit Suisse Group
31.05.2010Ford Motor "sell"Citigroup Corp.

