Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Abend mit kaum veränderter Tendenz
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagabend die Aktie von Ford Motor. Die Ford Motor-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im New York-Handel bei 11,76 USD.
Im New York-Handel kam die Ford Motor-Aktie um 20:07 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 11,76 USD. Bei 11,81 USD markierte die Ford Motor-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Ford Motor-Aktie bei 11,66 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,75 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Ford Motor-Aktien beläuft sich auf 2.913.465 Stück.
Am 29.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,99 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Ford Motor-Aktie liegt somit 1,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 8,45 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 28,19 Prozent könnte die Ford Motor-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Ford Motor-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,780 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,662 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,00 USD an.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Ford Motor am 30.07.2025 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,46 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,97 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 50,18 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 47,81 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Ford Motor wird am 22.10.2025 gerechnet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Ford Motor-Aktie in Höhe von 1,18 USD im Jahr 2025 aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.04.2025
|Ford Motor Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.2023
|Ford Motor Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.2022
|Ford Motor Sell
|UBS AG
|19.03.2021
|Ford Motor overweight
|Barclays Capital
|22.01.2021
|Ford Motor overweight
|JP Morgan Chase & Co.
