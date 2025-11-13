Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor verbilligt sich am Donnerstagabend

So entwickelt sich Ford Motor

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Ford Motor. Zuletzt fiel die Ford Motor-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 13,36 USD ab.

Das Papier von Ford Motor gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 13,36 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Ford Motor-Aktie ging bis auf 13,33 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,43 USD. Bisher wurden heute 3.748.474 Ford Motor-Aktien gehandelt.

Bei 13,97 USD markierte der Titel am 25.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ford Motor-Aktie somit 4,37 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (8,45 USD). Abschläge von 36,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,662 USD, nach 0,780 USD im Jahr 2024. Analysten bewerten die Ford Motor-Aktie im Durchschnitt mit 7,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Ford Motor am 23.10.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,60 USD gegenüber 0,22 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Ford Motor im vergangenen Quartal 50,53 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ford Motor 46,20 Mrd. USD umsetzen können.

Ford Motor wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 10.02.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ford Motor einen Gewinn von 1,04 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

