Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Nachmittag mit angezogener Handbremse

Die Aktie von Ford Motor hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im New York-Handel kam die Ford Motor-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 13,44 USD.

Die Ford Motor-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr stabil und notierte im New York-Handel bei 13,44 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Ford Motor-Aktie bei 13,46 USD. Das Tagestief markierte die Ford Motor-Aktie bei 13,36 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,43 USD. Der Tagesumsatz der Ford Motor-Aktie belief sich zuletzt auf 783.142 Aktien.

Am 25.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,97 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Ford Motor-Aktie derzeit noch 3,91 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (8,45 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Ford Motor-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,780 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,662 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Ford Motor-Aktie wird bei 7,00 USD angegeben.

Am 23.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,60 USD. Im letzten Jahr hatte Ford Motor einen Gewinn von 0,22 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 50,53 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 46,20 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 10.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,04 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

