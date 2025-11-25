Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor tendiert am Abend fester

So entwickelt sich Ford Motor

Die Aktie von Ford Motor gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Ford Motor-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 13,19 USD.

Um 20:08 Uhr stieg die Ford Motor-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 13,19 USD. Bei 13,26 USD erreichte die Ford Motor-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,01 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.774.110 Ford Motor-Aktien.

Bei einem Wert von 13,97 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.10.2025). Der aktuelle Kurs der Ford Motor-Aktie ist somit 5,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 8,45 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ford Motor-Aktie 35,95 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Ford Motor-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,780 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,662 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,00 USD je Ford Motor-Aktie an.

Ford Motor ließ sich am 23.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 USD. Im Vorjahresviertel hatte Ford Motor 0,22 USD je Aktie erwirtschaftet. Ford Motor hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 50,53 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 46,20 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Ford Motor wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 10.02.2026 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,05 USD je Ford Motor-Aktie.

Redaktion finanzen.net

