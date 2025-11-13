Formycon Aktie News: Formycon tendiert am Donnerstagvormittag südwärts

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Formycon. Die Formycon-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 21,35 EUR abwärts.

Die Formycon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:02 Uhr um 1,2 Prozent auf 21,35 EUR ab. Das Tagestief markierte die Formycon-Aktie bei 21,35 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 21,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.005 Formycon-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.01.2025 bei 64,40 EUR. 201,64 Prozent Plus fehlen der Formycon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,02 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Formycon-Aktie.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Formycon-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 41,75 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Formycon am 19.05.2016. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,04 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 6,34 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Formycon 6,34 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.04.2026 terminiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,622 EUR je Aktie in den Formycon-Büchern.

