Formycon Aktie News: Formycon springt am Montagnachmittag an

So bewegt sich Formycon

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Formycon. Das Papier von Formycon konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 10,1 Prozent auf 22,85 EUR.

Die Formycon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 10,1 Prozent im Plus bei 22,85 EUR. Bei 23,30 EUR erreichte die Formycon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 22,05 EUR. Bisher wurden via XETRA 66.554 Formycon-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 64,40 EUR erreichte der Titel am 10.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 181,84 Prozent könnte die Formycon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 07.11.2025 Kursverluste bis auf 19,02 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Formycon-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Analysten bewerten die Formycon-Aktie im Durchschnitt mit 41,75 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Formycon am 19.05.2016 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Formycon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,04 EUR in den Büchern gestanden. Formycon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,34 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,34 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 23.04.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Formycon veröffentlicht werden.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,764 EUR je Formycon-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Formycon-Aktie

Formycon-Aktie rot: Prognose bestätigt - Umsatzeinbruch und höherer operativer Verlust

Formycon-Aktie profitiert: Weiteres Geld aus Vermarktung von Eylea-Biosimilar gesichert

Formycon-Aktie mit Kurssprung: Patentstreit zu Eylea-Biosimilar in USA beigelegt