Formycon Aktie News: Formycon am Vormittag auf Höhenflug

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Formycon. Das Papier von Formycon konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 7,0 Prozent auf 22,20 EUR.

Die Formycon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:03 Uhr in Grün und gewann 7,0 Prozent auf 22,20 EUR. Die Formycon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 22,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 22,05 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.167 Formycon-Aktien umgesetzt.

Bei 64,40 EUR erreichte der Titel am 10.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Formycon-Aktie ist somit 190,09 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.11.2025 bei 19,02 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Formycon-Aktie derzeit noch 14,32 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Formycon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 41,75 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2016 abgelaufenen Quartal legte Formycon am 19.05.2016 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Formycon im vergangenen Quartal 6,34 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Formycon 6,34 Mio. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 23.04.2026 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,764 EUR je Formycon-Aktie in den Büchern stehen.

