Kurs der Formycon

Formycon Aktie News: Formycon am Mittag stark gefragt

17.11.25 12:04 Uhr
Formycon Aktie News: Formycon am Mittag stark gefragt

17.11.25 12:04 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Formycon. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 9,9 Prozent auf 22,80 EUR zu.

Formycon AG
22,80 EUR 2,30 EUR 11,22%
Das Papier von Formycon legte um 11:41 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 9,9 Prozent auf 22,80 EUR. Die Formycon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 23,10 EUR. Bei 22,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 36.344 Formycon-Aktien umgesetzt.

Am 10.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 64,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Formycon-Aktie damit 64,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,02 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 16,58 Prozent würde die Formycon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Formycon-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Formycon-Aktie im Durchschnitt mit 41,75 EUR.

Am 19.05.2016 hat Formycon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2016 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Formycon ebenfalls -0,04 EUR je Aktie eingebüßt. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 6,34 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,34 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Formycon-Bilanz für Q4 2025 wird am 23.04.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,764 EUR je Formycon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Formycon-Aktie

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Analysen zu Formycon AG

DatumRatingAnalyst
10:56Formycon OutperformRBC Capital Markets
13.11.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
02.10.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
17.09.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
20.08.2025Formycon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
