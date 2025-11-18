Formycon Aktie News: Formycon am Nachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von Formycon gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Formycon-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 4,1 Prozent bei 22,30 EUR.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Formycon befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 4,1 Prozent auf 22,30 EUR ab. In der Spitze fiel die Formycon-Aktie bis auf 21,95 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,00 EUR. Bisher wurden heute 11.279 Formycon-Aktien gehandelt.
Am 10.01.2025 markierte das Papier bei 64,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Formycon-Aktie ist somit 188,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,02 EUR. Derzeit notiert die Formycon-Aktie damit 17,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Formycon-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 41,75 EUR für die Formycon-Aktie aus.
Die Bilanz zum am 31.03.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Formycon am 19.05.2016. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,04 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat Formycon 6,34 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6,34 Mio. EUR umgesetzt worden.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 23.04.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
2025 dürfte Formycon einen Verlust von -2,764 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Formycon-Aktie
Formycon-Aktie klettert: Arbeit an Biosimilar für Dupixent von Sanofi
Formycon-Aktie rot: Prognose bestätigt - Umsatzeinbruch und höherer operativer Verlust
Formycon-Aktie profitiert: Weiteres Geld aus Vermarktung von Eylea-Biosimilar gesichert
Ausgewählte Hebelprodukte auf Formycon
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Formycon
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Nachrichten zu Formycon AG
Analysen zu Formycon AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|17.09.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.2025
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|17.09.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.2025
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Formycon AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen