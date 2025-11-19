Formycon Aktie News: Formycon tendiert am Mittwochmittag fester
Die Aktie von Formycon gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,5 Prozent auf 22,90 EUR zu.
Um 11:48 Uhr stieg die Formycon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 22,90 EUR. Die Formycon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 23,60 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 19.492 Formycon-Aktien den Besitzer.
Bei 64,40 EUR markierte der Titel am 10.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 181,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,02 EUR. Dieser Wert wurde am 07.11.2025 erreicht. Derzeit notiert die Formycon-Aktie damit 20,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Formycon-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 41,75 EUR je Formycon-Aktie an.
Am 19.05.2016 hat Formycon die Kennzahlen zum am 31.03.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Formycon ebenfalls -0,04 EUR je Aktie eingebüßt. Im abgelaufenen Quartal hat Formycon 6,34 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6,34 Mio. EUR umgesetzt worden.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Formycon wird am 23.04.2026 gerechnet.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,764 EUR je Aktie in den Formycon-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Formycon-Aktie klettert: Arbeit an Biosimilar für Dupixent von Sanofi
Formycon-Aktie rot: Prognose bestätigt - Umsatzeinbruch und höherer operativer Verlust
Formycon-Aktie profitiert: Weiteres Geld aus Vermarktung von Eylea-Biosimilar gesichert
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|17.09.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.2025
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
