Formycon Aktie News: Formycon wird am Dienstagvormittag ausgebremst

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Formycon. Die Formycon-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,4 Prozent auf 22,70 EUR nach.

Die Formycon-Aktie notierte um 09:04 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 22,70 EUR. Der Kurs der Formycon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 22,70 EUR nach. Mit einem Wert von 23,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Formycon-Aktien beläuft sich auf 793 Stück.

Am 10.01.2025 markierte das Papier bei 64,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 183,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.11.2025 bei 19,02 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 16,21 Prozent könnte die Formycon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Formycon-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 41,75 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2016 abgelaufenen Quartal legte Formycon am 19.05.2016 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,04 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,34 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,34 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Formycon-Bilanz für Q4 2025 wird am 23.04.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Formycon-Verlust in Höhe von -2,764 EUR je Aktie aus.

