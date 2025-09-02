DAX23.623 +0,6%ESt505.336 +0,9%Top 10 Crypto15,66 -1,1%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.193 -0,4%Euro1,1655 +0,1%Öl68,87 -0,3%Gold3.541 +0,2%
Blick auf Aktienkurs

freenet Aktie News: freenet am Mittwochvormittag mit Verlusten

03.09.25 09:24 Uhr
freenet Aktie News: freenet am Mittwochvormittag mit Verlusten

Die Aktie von freenet gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die freenet-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 28,20 EUR.

Das Papier von freenet gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 28,20 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte freenet-Aktie bei 28,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,34 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 14.364 freenet-Aktien.

Bei einem Wert von 37,56 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.05.2025). 33,19 Prozent Plus fehlen der freenet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.08.2025 auf bis zu 26,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 8,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,09 EUR. Im Vorjahr erhielten freenet-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die freenet-Aktie im Durchschnitt mit 33,73 EUR.

Am 06.08.2025 hat freenet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,57 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte freenet 0,38 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 608,70 Mio. EUR – ein Plus von 8,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem freenet 559,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,45 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

