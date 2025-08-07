freenet Aktie News: freenet am Vormittag in Grün

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von freenet. Zuletzt wies die freenet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 27,46 EUR nach oben.

Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 27,46 EUR. Bei 27,50 EUR erreichte die freenet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 27,18 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 27.939 freenet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 37,56 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.05.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die freenet-Aktie 36,78 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 24,16 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die freenet-Aktie mit einem Verlust von 12,02 Prozent wieder erreichen.

Nachdem freenet seine Aktionäre 2024 mit 1,85 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,09 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,66 EUR.

freenet veröffentlichte am 21.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. freenet hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,48 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,38 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat freenet 604,40 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 559,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass freenet ein EPS in Höhe von 2,46 EUR in den Büchern stehen haben wird.

