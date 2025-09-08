freenet Aktie News: freenet gewinnt am Mittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von freenet. Die freenet-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 28,10 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 11:44 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 28,10 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die freenet-Aktie bei 28,18 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,02 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 25.431 freenet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 06.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 37,56 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,67 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.08.2025 bei 26,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die freenet-Aktie derzeit noch 7,47 Prozent Luft nach unten.
freenet-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,09 EUR belaufen. Analysten bewerten die freenet-Aktie im Durchschnitt mit 33,79 EUR.
freenet veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,57 EUR. Im letzten Jahr hatte freenet einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 608,70 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 559,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,43 EUR je freenet-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur freenet-Aktie
TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein freenet-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
August 2025: So schätzen Experten die freenet-Aktie ein
TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel hätte eine Investition in freenet von vor 3 Jahren abgeworfen
Ausgewählte Hebelprodukte auf freenet
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf freenet
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images
Nachrichten zu freenet AG
Analysen zu freenet AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.09.2025
|freenet Buy
|Warburg Research
|28.08.2025
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|26.08.2025
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|15.08.2025
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|08.08.2025
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.09.2025
|freenet Buy
|Warburg Research
|26.08.2025
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|15.08.2025
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|08.08.2025
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.08.2025
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.2025
|freenet Neutral
|UBS AG
|30.06.2025
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|17.06.2025
|freenet Hold
|Warburg Research
|02.06.2025
|freenet Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.06.2025
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.2025
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.2024
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.2022
|freenet Sell
|UBS AG
|12.08.2022
|freenet Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für freenet AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen