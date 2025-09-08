freenet Aktie News: freenet gewinnt am Mittag

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von freenet. Die freenet-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 28,10 EUR.

Die Aktie notierte um 11:44 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 28,10 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die freenet-Aktie bei 28,18 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,02 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 25.431 freenet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 37,56 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,67 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.08.2025 bei 26,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die freenet-Aktie derzeit noch 7,47 Prozent Luft nach unten.

freenet-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,09 EUR belaufen. Analysten bewerten die freenet-Aktie im Durchschnitt mit 33,79 EUR.

freenet veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,57 EUR. Im letzten Jahr hatte freenet einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 608,70 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 559,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,43 EUR je freenet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein freenet-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

August 2025: So schätzen Experten die freenet-Aktie ein

TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel hätte eine Investition in freenet von vor 3 Jahren abgeworfen