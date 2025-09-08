freenet Aktie News: freenet zeigt sich am Dienstagvormittag gestärkt

Kursverlauf

Die Aktie von freenet zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die freenet-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 28,10 EUR.

Um 09:01 Uhr sprang die freenet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 28,10 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die freenet-Aktie sogar auf 28,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,02 EUR. Der Tagesumsatz der freenet-Aktie belief sich zuletzt auf 5.153 Aktien.

Am 06.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 37,56 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 25,19 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die freenet-Aktie mit einem Verlust von 7,47 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,09 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 33,79 EUR für die freenet-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte freenet am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,57 EUR gegenüber 0,38 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 608,70 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 559,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass freenet ein EPS in Höhe von 2,43 EUR in den Büchern stehen haben wird.

