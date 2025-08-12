freenet Aktie News: freenet am Vormittag ohne große Veränderung

So bewegt sich freenet

Die Aktie von freenet hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 27,92 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die freenet-Aktie wies um 09:07 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 27,92 EUR. Den Tageshöchststand markierte die freenet-Aktie bei 27,94 EUR. Zwischenzeitlich weitete die freenet-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 27,78 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 27,84 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 8.286 freenet-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (37,56 EUR) erklomm das Papier am 06.05.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,53 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 25,06 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der freenet-Aktie 10,24 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,09 EUR. Im Vorjahr erhielten freenet-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,66 EUR.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,57 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 608,70 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 559,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,45 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

