freenet Aktie News: freenet am Nachmittag mit Abschlägen

Blick auf freenet-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von freenet. Der freenet-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 28,06 EUR.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 28,06 EUR. Die freenet-Aktie sank bis auf 27,90 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 28,16 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 80.433 freenet-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (37,56 EUR) erklomm das Papier am 06.05.2025. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 25,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 25,14 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.08.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der freenet-Aktie 10,41 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,09 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 33,66 EUR für die freenet-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte freenet am 06.08.2025. Das EPS belief sich auf 0,57 EUR gegenüber 0,38 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 608,70 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 559,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,45 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

