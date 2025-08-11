DAX24.355 +0,7%ESt505.425 +0,7%Top 10 Crypto16,75 -1,5%Dow44.824 -0,2%Nas21.729 +0,1%Bitcoin101.544 -3,6%Euro1,1665 -0,3%Öl66,40 +1,0%Gold3.346 -0,3%
Blick auf freenet-Kurs

freenet Aktie News: freenet am Nachmittag mit Abschlägen

14.08.25 16:09 Uhr
freenet Aktie News: freenet am Nachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von freenet. Der freenet-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 28,06 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
freenet AG
28,00 EUR -0,08 EUR -0,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 28,06 EUR. Die freenet-Aktie sank bis auf 27,90 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 28,16 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 80.433 freenet-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (37,56 EUR) erklomm das Papier am 06.05.2025. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 25,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 25,14 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.08.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der freenet-Aktie 10,41 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,09 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 33,66 EUR für die freenet-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte freenet am 06.08.2025. Das EPS belief sich auf 0,57 EUR gegenüber 0,38 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 608,70 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 559,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,45 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: freenet

Nachrichten zu freenet AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu freenet AG

DatumRatingAnalyst
08.08.2025freenet BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025freenet BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025freenet NeutralUBS AG
07.08.2025freenet BuyWarburg Research
07.08.2025freenet OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
08.08.2025freenet BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025freenet BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025freenet BuyWarburg Research
07.08.2025freenet OutperformBernstein Research
04.07.2025freenet BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.08.2025freenet NeutralUBS AG
30.06.2025freenet Equal WeightBarclays Capital
17.06.2025freenet HoldWarburg Research
02.06.2025freenet NeutralUBS AG
27.05.2025freenet Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
18.06.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
05.03.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2024freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
04.11.2022freenet SellUBS AG
12.08.2022freenet SellUBS AG

