freenet Aktie News: freenet zieht am Dienstagnachmittag an

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von freenet. Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 28,42 EUR.

Das Papier von freenet konnte um 15:49 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 28,42 EUR. Die freenet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 28,50 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten freenet-Aktien beläuft sich auf 78.753 Stück.

Am 06.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,56 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 24,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.08.2024 (25,28 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,05 Prozent.

Für freenet-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,09 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,66 EUR je freenet-Aktie aus.

freenet ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,57 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 608,70 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 559,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,45 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

