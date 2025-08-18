DAX24.427 +0,5%ESt505.483 +0,9%Top 10 Crypto15,85 -0,6%Dow45.013 +0,2%Nas21.424 -1,0%Bitcoin97.788 -1,9%Euro1,1671 +0,1%Öl66,18 -0,4%Gold3.326 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 BASF BASF11 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 HENSOLDT HAG000 UnitedHealth 869561 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neues Ukraine-Treffen im Fokus: DAX fester -- US-Börsen uneins -- NVIDIA mit neuen China-Chips? -- Novo Nordisk, Xpeng, Xiaomi, Microsoft, Rüstungswerte, Apple, Intel im Fokus
Top News
Kryptokurse am Dienstagnachmittag Kryptokurse am Dienstagnachmittag
Trump strebt neues Ukraine-Gipfeltreffen mit Selenskyj und Putin an - Schweiz bereit Ukraine-Gipfel ausrichten Trump strebt neues Ukraine-Gipfeltreffen mit Selenskyj und Putin an - Schweiz bereit Ukraine-Gipfel ausrichten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gratis-Aktie + 25 € + Top 10 Crypto ETP geschenkt. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Kursentwicklung im Fokus

freenet Aktie News: freenet zieht am Dienstagnachmittag an

19.08.25 16:09 Uhr
freenet Aktie News: freenet zieht am Dienstagnachmittag an

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von freenet. Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 28,42 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
freenet AG
28,26 EUR -0,18 EUR -0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von freenet konnte um 15:49 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 28,42 EUR. Die freenet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 28,50 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten freenet-Aktien beläuft sich auf 78.753 Stück.

Am 06.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,56 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 24,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.08.2024 (25,28 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,05 Prozent.

Für freenet-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,09 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,66 EUR je freenet-Aktie aus.

freenet ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,57 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 608,70 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 559,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,45 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem freenet-Investment von vor 10 Jahren verloren

TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel hätte eine Investition in freenet von vor 5 Jahren abgeworfen

freenet-Aktie trotzdem im Sinkflug: freenet hält an Prognose fest

Ausgewählte Hebelprodukte auf freenet

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf freenet

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: freenet

Nachrichten zu freenet AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu freenet AG

DatumRatingAnalyst
15.08.2025freenet KaufenDZ BANK
08.08.2025freenet BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025freenet BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025freenet NeutralUBS AG
07.08.2025freenet BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
15.08.2025freenet KaufenDZ BANK
08.08.2025freenet BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025freenet BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025freenet BuyWarburg Research
07.08.2025freenet OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
07.08.2025freenet NeutralUBS AG
30.06.2025freenet Equal WeightBarclays Capital
17.06.2025freenet HoldWarburg Research
02.06.2025freenet NeutralUBS AG
27.05.2025freenet Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
18.06.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
05.03.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2024freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
04.11.2022freenet SellUBS AG
12.08.2022freenet SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für freenet AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen