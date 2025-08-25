freenet Aktie News: freenet zieht am Dienstagnachmittag an

Aktie im Blick

Die Aktie von freenet gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die freenet-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 28,48 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das freenet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 28,48 EUR. Bei 28,54 EUR erreichte die freenet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 76.720 freenet-Aktien umgesetzt.

Am 06.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 37,56 EUR. 31,88 Prozent Plus fehlen der freenet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 25,44 EUR ab. Abschläge von 10,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 1,85 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,09 EUR je freenet-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die freenet-Aktie bei 33,66 EUR.

freenet ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,57 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 608,70 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 559,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Experten gehen davon aus, dass freenet im Jahr 2025 2,45 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

