Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE büßt am Freitagmittag ein
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 46,87 EUR abwärts.
Die Aktie notierte um 11:46 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 46,87 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Fresenius SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 46,79 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 47,29 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 62.906 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 48,07 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Fresenius SE-Aktie 2,56 Prozent zulegen. Bei 31,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Für Fresenius SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,05 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 50,07 EUR aus.
Am 06.08.2025 hat Fresenius SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,58 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,66 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,58 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Fresenius SE einen Umsatz von 5,46 Mrd. EUR eingefahren.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius SE ein EPS in Höhe von 3,36 EUR in den Büchern stehen haben wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.09.2025
|Fresenius SECo Buy
|UBS AG
|25.08.2025
|Fresenius SECo Kaufen
|DZ BANK
|07.08.2025
|Fresenius SECo Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|Fresenius SECo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Fresenius SECo Buy
|UBS AG
