Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE kommt am Dienstagnachmittag kaum vom Fleck

09.09.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Fresenius SE hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Fresenius SE-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 47,27 EUR an der Tafel.

Die Fresenius SE-Aktie bewegte sich um 15:51 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 47,27 EUR. Bei 47,76 EUR erreichte die Fresenius SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zwischenzeitlich weitete die Fresenius SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 47,22 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 47,36 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 160.960 Fresenius SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 48,07 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Fresenius SE-Aktie somit 1,66 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 31,60 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius SE-Aktie 49,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,05 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 50,07 EUR an.

Am 06.08.2025 hat Fresenius SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,58 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,22 Prozent auf 5,58 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte Fresenius SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,36 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Fresenius

