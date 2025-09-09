Fresenius SE Aktie News: Anleger schicken Fresenius SE am Donnerstagmittag auf rotes Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 47,01 EUR nach.
Die Fresenius SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,5 Prozent auf 47,01 EUR nach. Die Fresenius SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 46,92 EUR nach. Bei 47,26 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 105.565 Fresenius SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Der Anteilsschein kletterte am 22.08.2025 auf bis zu 48,07 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Kursplus von 2,25 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (31,60 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,78 Prozent.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,05 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 50,07 EUR je Fresenius SE-Aktie aus.
Am 06.08.2025 äußerte sich Fresenius SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,58 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,66 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,46 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,58 Mrd. EUR ausgewiesen.
Die Fresenius SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte Fresenius SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE im Jahr 2025 3,36 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.09.2025
|Fresenius SECo Buy
|UBS AG
|25.08.2025
|Fresenius SECo Kaufen
|DZ BANK
|07.08.2025
|Fresenius SECo Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|Fresenius SECo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Fresenius SECo Buy
|UBS AG
