So bewegt sich Fresenius SE

Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE gewinnt am Vormittag

12.08.25 09:23 Uhr
Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE gewinnt am Vormittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Zuletzt wies die Fresenius SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 43,88 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
43,70 EUR 0,06 EUR 0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Fresenius SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 43,88 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Fresenius SE-Aktie bei 43,88 EUR. Bei 43,82 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 11.826 Fresenius SE-Aktien gehandelt.

Am 06.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,19 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.08.2024 bei 30,76 EUR. Mit Abgaben von 29,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,04 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 49,18 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius SE am 06.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,58 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,66 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Fresenius SE im vergangenen Quartal 5,58 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fresenius SE 5,46 Mrd. EUR umsetzen können.

Fresenius SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,35 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Fresenius-Aktie im Plus - Widerstand über 44 Euro

Fresenius SE-Aktie: Jüngste Einstufung durch Deutsche Bank AG

JP Morgan Chase & Co.: Fresenius SE-Aktie erhält Overweight

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

DatumRatingAnalyst
07.08.2025Fresenius SECo BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Fresenius SECo BuyUBS AG
06.08.2025Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Fresenius SECo BuyJefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius SE & Co. KGaA (St.) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
