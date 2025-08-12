DAX24.217 +0,8%ESt505.379 +0,8%Top 10 Crypto16,84 +1,6%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin102.974 ±0,0%Euro1,1713 +0,3%Öl65,68 -0,7%Gold3.363 +0,5%
Profil
Aktienkurs im Fokus

Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittwochmittag mit Aufschlag

13.08.25 12:05 Uhr
Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittwochmittag mit Aufschlag

Die Aktie von Fresenius SE zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Fresenius SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 44,92 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
45,00 EUR 0,95 EUR 2,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr wies die Fresenius SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 44,92 EUR nach oben. Die Fresenius SE-Aktie legte bis auf 44,95 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,49 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius SE-Aktien beläuft sich auf 155.001 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 44,95 EUR erreichte der Titel am 13.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,07 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius SE-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,91 EUR am 14.08.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Verlust von 31,19 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,04 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius SE-Aktie wird bei 49,18 EUR angegeben.

Fresenius SE ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,58 EUR. Im letzten Jahr hatte Fresenius SE einen Gewinn von -0,66 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,58 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,46 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Fresenius SE am 05.11.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Fresenius SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,35 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

DatumMeistgelesen
