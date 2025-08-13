Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE schiebt sich am Donnerstagvormittag vor
Die Aktie von Fresenius SE zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 45,62 EUR.
Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius SE-Papiere um 09:05 Uhr 0,1 Prozent. Bei 45,65 EUR erreichte die Fresenius SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 45,53 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 17.913 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 45,65 EUR erreichte der Titel am 14.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie. Bei 31,34 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 45,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,04 EUR je Fresenius SE-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 49,18 EUR aus.
Fresenius SE gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,66 EUR je Aktie vermeldet. Fresenius SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Fresenius SE am 05.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Fresenius SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,35 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|Fresenius SECo Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|Fresenius SECo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Fresenius SECo Buy
|UBS AG
|06.08.2025
|Fresenius SECo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Fresenius SECo Buy
|Jefferies & Company Inc.
