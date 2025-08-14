Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag gefragt

Blick auf Fresenius SE-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Das Papier von Fresenius SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 46,37 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 46,37 EUR. Die Fresenius SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 46,37 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 46,26 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 14.903 Fresenius SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.08.2025 bei 46,37 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Kursplus von 0,00 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 31,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 46,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 1,000 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,05 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 49,18 EUR.

Am 06.08.2025 hat Fresenius SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,58 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,66 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,58 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,46 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen. Fresenius SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,35 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

