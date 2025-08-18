Fresenius SE Aktie News: Anleger schicken Fresenius SE am Mittag ins Plus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Fresenius SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 46,92 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 46,92 EUR. Bei 47,02 EUR erreichte die Fresenius SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 46,45 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 106.852 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Am 19.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,02 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 0,21 Prozent Plus fehlen der Fresenius SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 31,60 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius SE-Aktie 48,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,05 EUR je Fresenius SE-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 49,18 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius SE am 06.08.2025. In Sachen EPS wurden 0,58 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fresenius SE -0,66 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,22 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,46 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,35 EUR je Fresenius SE-Aktie belaufen.

