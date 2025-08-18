DAX24.333 +0,1%ESt505.454 +0,4%Top 10 Crypto15,93 ±-0,0%Dow44.912 -0,1%Nas21.630 ±0,0%Bitcoin98.563 -1,1%Euro1,1679 +0,1%Öl66,05 -0,6%Gold3.338 +0,2%
Neues Ukraine-Treffen im Fokus: DAX stabil -- Asiens Börsen uneins -- Palo Alto Networks-Gewinn enttäuscht - Ausblick macht Hoffnung -- NVIDIA, Rüstungsaktien, Apple, Novo Nordisk, Intel im Fokus
Nach Ukraine-Gipfel in Washington: DAX-Anleger bleiben vorsichtig
Daimler Truck-Analyse: RBC Capital Markets verleiht Daimler Truck-Aktie Outperform in jüngster Analyse
Blick auf Fresenius SE-Kurs

Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag verlustreich

19.08.25 09:25 Uhr
Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag verlustreich

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Fresenius SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 46,53 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
46,71 EUR 0,20 EUR 0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 46,53 EUR. Das Tagestief markierte die Fresenius SE-Aktie bei 46,43 EUR. Bei 46,45 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Fresenius SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.860 Stück gehandelt.

Bei 46,61 EUR erreichte der Titel am 18.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 31,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Verlust von 32,09 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Fresenius SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,05 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 49,18 EUR je Fresenius SE-Aktie an.

Am 06.08.2025 hat Fresenius SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,58 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fresenius SE -0,66 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,58 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,46 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Fresenius SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Fresenius SE einen Gewinn von 3,35 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Fresenius-Aktie im Plus: Fitch bestätigt Fresenius-Rating mit 'BBB-'

DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fresenius SE-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Fresenius-Aktie im Plus - Widerstand über 44 Euro

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Bildquellen: Fresenius

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

DatumRatingAnalyst
07.08.2025Fresenius SECo BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Fresenius SECo BuyUBS AG
06.08.2025Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Fresenius SECo BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Fresenius SECo BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Fresenius SECo BuyUBS AG
06.08.2025Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Fresenius SECo BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
13.05.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.04.2025Fresenius SECo Market-PerformBernstein Research
26.02.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
08.11.2024Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
02.11.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
30.07.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
23.07.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
17.03.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
23.02.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.

