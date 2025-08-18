Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag verlustreich

Blick auf Fresenius SE-Kurs

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Fresenius SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 46,53 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 46,53 EUR. Das Tagestief markierte die Fresenius SE-Aktie bei 46,43 EUR. Bei 46,45 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Fresenius SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.860 Stück gehandelt.

Bei 46,61 EUR erreichte der Titel am 18.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 31,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Verlust von 32,09 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Fresenius SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,05 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 49,18 EUR je Fresenius SE-Aktie an.

Am 06.08.2025 hat Fresenius SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,58 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fresenius SE -0,66 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,58 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,46 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Fresenius SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Fresenius SE einen Gewinn von 3,35 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

