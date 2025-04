Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittag in Grün

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Fresenius SE. Zuletzt sprang die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 39,82 EUR zu.

Um 11:48 Uhr ging es für das Fresenius SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 39,82 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Fresenius SE-Aktie bei 39,84 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,21 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius SE-Aktien beläuft sich auf 194.511 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 40,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,71 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 26,93 EUR am 27.04.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius SE-Aktie 47,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Fresenius SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,02 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,16 EUR an.

Am 26.02.2025 hat Fresenius SE die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,43 EUR gegenüber -1,09 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,85 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5,63 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,68 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2025 erfolgen. Fresenius SE dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 13.05.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Fresenius SE-Gewinn in Höhe von 3,34 EUR je Aktie aus.

