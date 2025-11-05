Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St zieht am Mittwochvormittag an

Fresenius Medical Care (FMC) St im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 41,60 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 41,60 EUR. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 41,78 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 41,05 EUR. Bisher wurden heute 90.701 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.05.2025 bei 54,02 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,86 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.11.2024 bei 36,39 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,45 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 1,44 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wird bei 47,89 EUR angegeben.

Am 05.08.2025 lud Fresenius Medical Care (FMC) St zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,77 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fresenius Medical Care (FMC) St im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,79 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,86 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

FMC-Aktie in Rot: Organisches Umsatzwachstum - Erwartung möglicher Platzierung durch Fresenius

Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie erhält von UBS AG Bewertung: Sell

Underperform für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie nach Jefferies & Company Inc.-Analyse