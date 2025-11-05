DAX23.786 -0,7%Est505.623 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,80 +0,1%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.725 +0,3%Euro1,1478 -0,1%Öl64,78 +0,7%Gold3.961 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX klar unter 24.000er-Marke -- Nikkei schließt tiefrot -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- Fresenius hebt Prognose an -- BMW steigert Betriebsgewinn -- AMD, Rivian, DroneShield im Fokus
Top News
Tron: So lukrativ wäre ein Investment von vor 1 Jahr gewesen Tron: So lukrativ wäre ein Investment von vor 1 Jahr gewesen
So viel hätten Anleger an einem Binance Coin-Investment von vor 1 Jahr verdient So viel hätten Anleger an einem Binance Coin-Investment von vor 1 Jahr verdient
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Webkonferenz: Investmentausblick von Dr. Jan Ehrhardt & Stefan Breintner - Jetzt anmelden
Fresenius Medical Care (FMC) St im Blick

Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St zieht am Mittwochvormittag an

05.11.25 09:23 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St zieht am Mittwochvormittag an

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 41,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius Medical Care (FMC) St.
41,55 EUR -0,45 EUR -1,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 41,60 EUR. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 41,78 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 41,05 EUR. Bisher wurden heute 90.701 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.05.2025 bei 54,02 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,86 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.11.2024 bei 36,39 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,45 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 1,44 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wird bei 47,89 EUR angegeben.

Am 05.08.2025 lud Fresenius Medical Care (FMC) St zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,77 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fresenius Medical Care (FMC) St im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,79 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,86 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

FMC-Aktie in Rot: Organisches Umsatzwachstum - Erwartung möglicher Platzierung durch Fresenius

Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie erhält von UBS AG Bewertung: Sell

Underperform für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie nach Jefferies & Company Inc.-Analyse

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius Medical Care (FMC) St.

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius Medical Care (FMC) St.

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Fresenius Medical Care

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

DatumRatingAnalyst
08:01Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
04.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderperformJefferies & Company Inc.
04.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
15.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.07.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
23.06.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.06.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Fresenius Medical Care (FMC) St Market-PerformBernstein Research
20.10.2025Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
05.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St NeutralUBS AG
21.07.2025Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08:01Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
04.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderperformJefferies & Company Inc.
04.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius Medical Care (FMC) St. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen